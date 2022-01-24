В Твери мужчина пытался ограбить строительный гипермаркет

Злоумышленника задержала Росгвардия Фото: Управление Росгвардии по Тверской области

Тревожная сигнализация сработала в одном из строительных гипермаркетов на Октябрьском проспекте в Твери. На место выехали группы задержания вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Тверской области.

На месте происшествия росгвардейцы установили, что мужчина, находясь в торговом зале магазина, взял с витрины контурную подсветку, несколько наборов светодиодных ламп, фонарь, подсветку рабочей зоны, лазерный уровень и, спрятав похищенное в дорожную сумку, попытался пройти мимо кассы, не оплатив товар. Правонарушителя заметил менеджер по безопасности.

Подозреваемого задержали и доставили в полицию. 49-летний мужчина - житель Калининского района сознался в содеянном.

Ущерб составил более 5000 рублей. Возбуждено уголовное дел по статье "Кража".