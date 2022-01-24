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Общество24 января 2022 9:15

Прокуратура добилась обеспечения инвалидов лекарствами в Тверской области

Права заявителей восстановлены
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Граждане получили лекарства после вмешательства прокуратуры

Граждане получили лекарства после вмешательства прокуратуры

Фото: Андрей КОПАЛОВ

Прокуратурой Сандовского района Тверской области в ходе проверки установлено, что в лечебном учреждении Сандовского муниципального округа наблюдались пациенты, имеющие по жизненным показаниям право на обеспечение льготными лекарственными средствами.

Неоднократно граждане обращались за лекарствами, но обеспечены ими не были.

В целях восстановления нарушенных прав граждан прокурором руководителю ОГУП "Фармация" внесено представление, на предприятие возложено обеспечение лекарственными средствами по выписанным рецептам.

Заявители обеспечены необходимыми лекарственными препаратами.

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