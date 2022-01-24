Прокуратура добилась обеспечения инвалидов лекарствами в Тверской области

Граждане получили лекарства после вмешательства прокуратуры Фото: Андрей КОПАЛОВ

Прокуратурой Сандовского района Тверской области в ходе проверки установлено, что в лечебном учреждении Сандовского муниципального округа наблюдались пациенты, имеющие по жизненным показаниям право на обеспечение льготными лекарственными средствами.

Неоднократно граждане обращались за лекарствами, но обеспечены ими не были.

В целях восстановления нарушенных прав граждан прокурором руководителю ОГУП "Фармация" внесено представление, на предприятие возложено обеспечение лекарственными средствами по выписанным рецептам.

Заявители обеспечены необходимыми лекарственными препаратами.