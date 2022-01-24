Госавтоинспекция за неделю проверила 54 автобуса в Тверской области

Госавтоинспекция продолжает сплошные проверки автобусов Фото: УГИБДД России по Тверской области

В Тверской области продолжаются сплошные проверки автобусов. Инспекторы ГИБДД проверяют водителей, осуществляющих перевозку пассажиров на междугородних и межрегиональных маршрутах.

За неделю, с 14 по 20 января, проверено 54 автобуса, выявлено девять нарушений. В частности, эксплуатировались транспортные средства с неисправностями, при которых передвижение и перевозка пассажиров запрещены.

Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения передавать в ведомство информацию о грубых нарушениях ПДД водителями пассажирского транспорта.