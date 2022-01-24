В Твери на роспись во Дворце бракосочетания 22 февраля подали 49 заявлений

Перед Дворцом бракосочетаний расположена скульптурная композиция святых супругов, являющих собой пример любви и верности. Фото: ПТО

Расписаться в «красивую» дату - 22 февраля 2022 года - в областном Дворце бракосочетания смогут 49 пар. Как сообщила пресс-служба правительства региона, на данный момент запись на этот день завершена.

22 февраля для регистрации браков будут открыты два зала до 19:40.

Кстати, на 21 февраля заявление на роспись в областном Дворце бракосочетания подала только одна пара.

СПРАВКА КП

Дворец бракосочетания был открыт в центре Твери 10 сентября 2021 года в специально реконструированном для этого бывшем здании старого вокзала при участии губернатора Игоря Рудени.

На площади перед Дворцом установлена скульптурная композиция, посвящённая супругам - святому благоверному князю Михаилу Тверскому и святой благоверной княгине Анне Кашинской.

В трёхэтажном здании расположено четыре зала. Три - для торжественных бракосочетаний, один - для чествования юбиляров семейной жизни и регистрации новорождённых.

При этом во Дворце создано 27 кабинетов для предоставления госуслуг.