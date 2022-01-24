После избиения сверстницы школьниц в Тверской области поставили на профилактический учет

За избиение школьницы девочек поставили на учет Фото: архив "КП"

Прокуратура Тверской области провела проверку по факту избиения школьницы в городе Конаково.

Инцидент произошел 6 января 2022 года, в районе бывшего Фаянсового завода. Несовершеннолетние девочки 12 и 13 лет избили 13-летнюю знакомую. Ролик попал в сеть.

Дети, причинившие повреждения, поставлены на учет в органы системы профилактики Конаковского района.

Как установлено в ходе прокурорской проверки, профилактическая работа, проводимая образовательной организацией, где обучаются несовершеннолетние, не отвечает требованиям законодательства. Учеников не проверяли на склонность к агрессивному поведению, не велась индивидуальная работа с учетом характера взаимоотношений между сверстниками, в том числе психологического восприятия различных жизненных ситуаций.

Конаковской межрайонной прокуратурой руководителям образовательных учреждений школы №1 и школы №8 города Конаково внесены представления, которые находятся на рассмотрении. Устранение нарушений - на контроле прокуратуры.