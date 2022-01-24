Житель Тверской области убил знакомого ножом в спину

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения Фото: Евгения ГУСЕВА

Перед судом предстанет житель поселка Городня Конаковского района Тверской области для решения вопроса о применении к нему принудительных мер медицинского характера. Расследование уголовного дела по статье "Убийство" в отношении подследственного завершено Следственным отделом по городу Конаково регионального СКР.

Следствием установлено, что 23 октября 2021 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения в одной из квартир ударил знакомого ножом в спину. Потерпевший скончался на месте происшествия.

- Согласно заключению, проведенной в ходе следствия комиссионной судебно-психиатрической экспертизы, было установлено, что подследственный в момент совершения преступления не осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий и не мог руководить ими, в связи с чем нуждается в применении принудительных мер медицинского характера, в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, специализированного типа, - уточнили в пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области.

Постановление о применении мер медицинского характера по уголовному делу утверждено и в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.