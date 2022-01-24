Водитель умер в больнице после ДТП на трассе М-10 в Тверской области

Водитель "Лады" от полученных травм скончался Фото: УГИБДД России по Тверской области

В Госавтоинспекции Тверской области рассказали подробности ДТП, которое произошло около 18:30 вечера 23 января на 281 км трассы М-10 "Россия" в Вышневолоцком городском округе.

59-летний водитель, на автомобиле "Лада Гранта" при движении в сторону Москвы, выехал на встречную полосу и столкнулся с большегрузом "ДАФ" в составе с полуприцепом "Шмитц", под управлением 34-летнего водителя.

В результате столкновения "ДАФ" врезался в столб и съехал в кювет. 59-летнего водителя "Лады" доставили в больницу, где он скончался от полученных травм.