В Тверской области мужчина чуть не убил приятеля молотком

Мужчина несколько раз ударил знакомого по голове Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Кашинским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело в отношении мужчины 1984 года рождения, подозреваемого в покушении на убийство знакомого.

По версии следствия, вечером, 21 января 2022 года, двое мужчин поссорились на приусадебном участке в деревне Петровское Кесовогорского района. В ходе конфликта один из мужчин взял молоток и несколько раз ударил знакомого по голове. Злоумышленника остановила женщина, которая находилась рядом. Потерпевшему была своевременно оказана медицинская помощь в больнице.

Подозреваемый задержан и допрошен. Назначена судебная медицинская экспертиза в отношении подозреваемого и потерпевшего.

Решается вопрос о заключении фигуранта под стражу. В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение. Расследование уголовного дела продолжается.