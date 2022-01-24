На трассе М-10 в Тверской области столкнулись "Лада" и фура

В ДТП пострадал водитель "Лады" Фото: УГИБДД России по Тверской области

ДТП произошло вечером, 23 января, на 280-м км + 510 м трассы М-10 "Россия" в Вышневолоцком городском округе Тверской области.

Водитель на автомобиле "Лада", при движении в сторону Москвы, выехал на полосу встречного движения и врезался в большегруз "Даф" с полуприцепом.

На месте аварии потребовалась помощь МЧС. Водитель "Даф" трезвый. Водитель "Лады" получил травмы.