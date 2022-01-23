На благоустройство Привокзальной площади в Ржеве Тверской области выделят 20 млн рублей

Привокзальную площадь в Ржеве благоустроят за 20,9 млн рублей Фото: Валерий РОМАНОВ

Конкурс на поиск подрядчика разместила на сайте Госзакупок администрация Ржева. Согласно аукционной документации, на благоустройство Привокзальной площади в Ржеве планируется потратить 20,9 млн рублей. Такова максимальная цена контракта.

Работы подрядчик должен начать 1 апреля и закончить 1 августа 2022 года.

За четыре месяца на площади планируется обновить асфальтовое покрытие, нанести новую разметку, заменить фонари и освещение, озеленить территорию и высадить новые деревья. Заявки на конкурс принимаются до 31 января.