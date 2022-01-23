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Общество23 января 2022 15:11

На благоустройство Привокзальной площади в Ржеве Тверской области выделят 20 млн рублей

Приводить объект в порядок начнут 1 апреля
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Привокзальную площадь в Ржеве благоустроят за 20,9 млн рублей

Привокзальную площадь в Ржеве благоустроят за 20,9 млн рублей

Фото: Валерий РОМАНОВ

Конкурс на поиск подрядчика разместила на сайте Госзакупок администрация Ржева. Согласно аукционной документации, на благоустройство Привокзальной площади в Ржеве планируется потратить 20,9 млн рублей. Такова максимальная цена контракта.

Работы подрядчик должен начать 1 апреля и закончить 1 августа 2022 года.

За четыре месяца на площади планируется обновить асфальтовое покрытие, нанести новую разметку, заменить фонари и освещение, озеленить территорию и высадить новые деревья. Заявки на конкурс принимаются до 31 января.

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