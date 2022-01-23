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Общество23 января 2022 13:36

В ночь на 24 января в Тверской области похолодает до -17 градусов

Ветер усилится до 10 м/с
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области похолодает до -20 градусов

В Тверской области похолодает до -20 градусов

Фото: Виктория ЖУКОВА

В Тверскую область возвращаются морозы. В ночь на 24 января в регионе похолодает до -17 градусов. Днем в понедельник -11... -6 градусов. Переменная облачность.

Ветер усилится до 10 м/с. Осадки возможны во вторник, 25 января.

Ближе к концу недели ночные температуры опустятся до -20 градусов. Днем -13... -8 градусов. Ожидается переменная облачность и юго-восточный ветер 5-10 м/с.

На дорогах возможна гололедица. Будьте внимательны и осторожны!

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