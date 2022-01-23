В Тверской области алиментщик получил условный срок

Алиментщик задолжал 86 000 рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

26-летний житель Зубцовского района привлечен к уголовной ответственности за долги по алиментам на содержание девятилетней дочери и семилетнего сына. Ранее за неуплату алиментов мужчина привлекался к административной ответственности, но мер к официальному трудоустройству не принимал, материальную помощь не оказывал. В результате сумма долга составила 86 000 рублей.

Фигуранта привлекли ответственности по ч. 1 статьи 157 УК РФ.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде полугода исправительных работ условно с испытательным сроком шесть месяцев.

Приговор не вступил в законную силу.