Тверская областная картинная галерея покажет программу к дню рождения Василия Сурикова

Картинная галерея приглашает на творческую программу к дню рождения Василия Сурикова Фото: Ирина ТАРАСОВА

23 января Тверская областная картинная галерея приглашает жителей и гостей Твери на музейно-театральную программу "Вкусивший света не захочет тьмы...". Мероприятие приурочено к дню рождения великого русского живописца, мастера масштабных исторических полотен Василия Сурикова.

Посетитлей познакомят с работами художника, представленными в постоянной экспозиции галереи. В исполнении Алексея Зинатулина прозвучат фрагменты из монографии Максимилиана Волошина "Суриков".

Предварительная запись по телефонам: (4822) 34-31-56, 34-62-43.

Начало в 15:00.