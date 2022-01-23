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Досуг23 января 2022 8:46

Тверская областная картинная галерея покажет программу к дню рождения Василия Сурикова

Посетителей познакомят с работами художника, представленными в постоянной экспозиции галереи
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Картинная галерея приглашает на творческую программу к дню рождения Василия Сурикова

Картинная галерея приглашает на творческую программу к дню рождения Василия Сурикова

Фото: Ирина ТАРАСОВА

23 января Тверская областная картинная галерея приглашает жителей и гостей Твери на музейно-театральную программу "Вкусивший света не захочет тьмы...". Мероприятие приурочено к дню рождения великого русского живописца, мастера масштабных исторических полотен Василия Сурикова.

Посетитлей познакомят с работами художника, представленными в постоянной экспозиции галереи. В исполнении Алексея Зинатулина прозвучат фрагменты из монографии Максимилиана Волошина "Суриков".

Предварительная запись по телефонам: (4822) 34-31-56, 34-62-43.

Начало в 15:00.