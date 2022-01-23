Стиральную машину и бензопилу украли из дачного дома тверичанки

Злоумышленника задержала полиция Фото: архив "КП"

В полицию обратилась 44-летняя жительница Твери и сообщила, что из её дачного дома в селе Медное украдены бензопила и стиральная машина. Ущерб составил 9000 рублей.

Полицейские выехали на место происшествия, обследовали прилегающую территорию, опросили потерпевшую и возможных свидетелей. Выяснилось, что злоумышленник взломал навесной замок на входной двери, проник в хозпостройку и похитил имущество. Бензопилу он унёс в руках, а стиральную машину утащил по земле.

Подозреваемого задержала полиция. Им оказался неработающий ранее судимый 42-летний житель Калининского района. Мужчина сознался в содеянном. Похищенное имущество вернут владелице.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело. Фигурант находится под подпиской о невыезде.