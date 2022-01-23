Музей Победы запустил конкурс открыток к 23 февраля в Тверской области

Рисунки должны соответствовать тематике конкурса Фото: victorymuseum.ru

В 2022 году празднику, посвященному защитникам Родины, исполняется 100 лет. По такому поводу Музей Победы и "ЮНАРМИЯ" запустили Всероссийский детский конкурс рисунков "Защитники Отечества". Организаторы предлагают юным художникам нарисовать поздравительную открытку к 23 февраля.

Заявки на конкурс принимаются до 6 февраля. Открытка может быть выполнена в любой художественной технике (масло, акварель, тушь, карандаши, мелки, гуашь, коллаж, компьютерная графика). Рисунки должны соответствовать тематике конкурса. Жюри будет оценивать творческий замысел, оригинальность и эмоциональность работ, мастерство исполнения.

Творческое состязание проводят в трех возрастных категориях – среди школьников 7-10 лет, 11-14 лет и 15-17 лет. Итоги конкурса подведут 23 февраля.

Все рисунки участников конкурса войдут в онлайн-выставку Музея Победы и будут опубликованы на официальном сайте Музея.

Любую открытку можно будет скачать и отправить по электронной почте. Лучшие открытки напечатают лимитированной серией.

Все участники получат дипломы и благодарности от организаторов, а победители – наборы отпечатанных коллекционных открыток.