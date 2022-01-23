В СК Тверской области работает телефонная линия "Ребенок в опасности"

В Тверской области работает телефонная линия "Ребенок в опасности" Фото: Татьяна Коркина

В следственном управлении по Тверской области в круглосуточном режиме организована работа телефонной линии "Ребенок в опасности". Сотрудники незамедлительно реагируют на обращения граждан о совершенном или готовящемся преступлении в отношении детей.

Сотрудники могут оперативно ориентировать поведение и действия несовершеннолетних и их законных представителей в экстремальных ситуациях, создающих угрозу посягательств на их жизнь и здоровье.

Звонки принимаются по телефону: 8(4822) 65-63-42.