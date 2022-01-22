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Происшествия22 января 2022 17:27

На Горбатом мосту в Твери машина сбила 8-летнего мальчика

Ребёнок с дядей переходили проезжую часть посередине моста
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
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ДТП произошло прямо на путепроводе. Фото: УГИБДД по Тверской области

ДТП произошло прямо на путепроводе. Фото: УГИБДД по Тверской области

В Заволжском районе Твери, на Горбатом мосту, вечером 22 января машина сбила ребёнка. По информации областной Госавтоинспекции, восьмилетний мальчик переходил дорогу прямо по середине моста вместе со своим дядей. В это время ребёнка сбил автомобиль "Тойота Камри".

Водитель, мужчина 1986 года рождения был трезв, уточняют в ГИБДД. Как стало известно, у ребёнка диагностирован ушиб голени, в больницу мальчик не поехал (был осмотрен на месте).