На Горбатом мосту в Твери машина сбила 8-летнего мальчика

ДТП произошло прямо на путепроводе. Фото: УГИБДД по Тверской области

В Заволжском районе Твери, на Горбатом мосту, вечером 22 января машина сбила ребёнка. По информации областной Госавтоинспекции, восьмилетний мальчик переходил дорогу прямо по середине моста вместе со своим дядей. В это время ребёнка сбил автомобиль "Тойота Камри".

Водитель, мужчина 1986 года рождения был трезв, уточняют в ГИБДД. Как стало известно, у ребёнка диагностирован ушиб голени, в больницу мальчик не поехал (был осмотрен на месте).