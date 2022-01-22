В Твери скончался знаменитый пластический хирург, заслуженный врач РФ Евгений Свентицкий

Евгений Свентицкий. Фото: vk.com/pirogov.clinic

Заслуженный врач РФ Евгений Светницкий, знаменитый пластический хирург, к которому ездили пациенты даже из Москвы, скончался в Твери на 82-м году жизни.

О кончине Евгения Васильевича сообщает тверская "Больница Пирогова". Коллеги скорбят об утрате.

"Мы всегда будем благодарны Евгению Васильевичу за опыт и знания, которые он передал нашим пластическим хирургам – своим ученикам. Гордимся, что работали рядом с выдающимся врачом, основателем пластической хирургии в Твери", - говорится в их некрологе.

Евгений Свентицкий родился в 1940 году в Калинине. Окончил Калининский государственный медицинский институт, проходил специализацию в Московском НИИ косметологии. Родоначальником тверской пластической хирургии его называют не зря. В 1966 году организовал Отделение врачебной косметологии в Твери Евгений Васильевич организовал в далёком 1966 году. В 90-х руководил муниципальной "Косметологической лечебницей". Работал в Кремлёвской клинике. За годы практики доктор разработал собственные авторские методики в косметологической хирургии. К услугам Евгения Свентицкого обращались самые именитые люди - актёры, политики.

Евгений Свентицкий имеет награды: медали "За доблестный труд" и "Отличник здравоохранения. Его дети и внуки являются продолжателями дела отца, работая на ниве пластической хирургии и косметологии.

"КП"-Тверь" приносит соболезнования родным и коллегам Евгения Васильевича.