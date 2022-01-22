Жителя Тверской области оштрафовали за дебош и неповиновение сотрудникам Росгвардии

Один из загулявших посетителей начал дебоширить в торжокском кафе. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Торжокском межрайонном суде Тверской области рассмотрено дело о неповиновении законному требованию сотрудника войск Росгвардии. Ночью 15 января 2022 года в помещении торжокского кафе «Бирхоф» один из загулявших посетителей начал дебоширить, нецензурно оскорбляя работников заведения. Охранники - сотрудники отдела вневедомственной охраны войск Росгвардии РФ - потребовали прекратить хулиганские действия. Это в чувство дебошира не привело.

Охранники попытались отвести мужчину в служебный автомобиль, но он начал вести себя ещё более агрессивно, размахивать руками, кричать и хватать сотрудников за форму. Охранникам пришлось применить к буйному гражданину физическую силу.

-Суд признал гражданина виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, военнослужащего, сотрудника органов федеральной службы безопасности, сотрудника органов государственной охраны. - Ред.), и назначил ему административное наказание в виде административного штрафа в размере 2 000 рублей, - сообщает пресс-служба Торжокского межрайонного суда. - Постановление суда в законную силу не вступило.