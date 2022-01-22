В Тверской области сохраняется жёлтый уровень погодной опасности из-за гололедицы

На дорогах очень скользко! Фото: Алексей БУЛАТОВ

Согласно прогнозу Гидрометцентра, опасная гололедица сохранится в Твери и регионе как минимум до 23 часов воскресенья, 23 января.

Ближайшей ночью синоптики прогнозируют 9-13 градусов мороза. Вечером и ночью местами возможен снег. Завтра днём от от 4 до 9 ниже нуля, преимущественно без осадков. Напомним, в гололедицу необходимо передвигаться осторожно, небольшими семенящими шагами с опорой на всю подошву. Руки не должны находиться в карманах (они могут понадобиться для балансировки).

Не стесняйтесь надевать на ботинки ледоступы с шипами. Если таковых у вас нет - наклейте на сухую чистую подошву лейкопластырь (обычный, лентой, не бактерицидный). Это отличное средство против скольжения, которого вполне хватит на одну-две прогулки.