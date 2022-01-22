Юных жителей Тверской области приглашают поучаствовать в конкурсе открыток к 23 февраля

В этом году празднику, посвящённому защитникам Родины, исполняется 100 лет Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Жители Тверской области от 7 до 17 лет могут принять участие во Всероссийском детском конкурсе рисунков «Защитники Отечества», который организовали Музей Победы и «Юнармия».

Юным художникам нужно нарисовать поздравительную открытку к 23 февраля (в этом году празднику, посвящённому защитникам Родины, исполняется 100 лет). Техника исполнения может быть любая - от классического рисунка до компьютерной графики.

Все рисунки войдут в онлайн-выставку Музея Победы и будут опубликованы на официальном сайте Музея. Лучшие работы станут основой для лимитированной серии праздничных открыток. Заявки на конкурс принимаются до 6 февраля. Подробную информацию можно узнать здесь.