Вора, укравшего металлические ворота, нашли по отпечаткам пальцев в Тверской области

На месте преступления стражи порядка сняли "пальчики" - вор неосмотрительно оставил свои отпечатки. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

У жителя деревни Старое Зубцовского района Тверской области неизвестные "увели" ворота из металлического каркаса - вещь это недешёвая, стоимостью 16 тысяч рублей. Пострадавший обратился в полицию.

Прибывшие на место стражи порядка сняли "пальчики" - вор неосмотрительно оставил свои отпечатки. Злоумышленника удалось установить и задержать. Им оказался ранее судимый 30-летний житель Зубцова. Он признался полицейским, что увёз ворота на своём автомобиле и сдал их на металлолом, а деньги потратил.

- Устанавливается причастность фигуранта к аналогичным противоправным деяниям на территории региона, - сообщают в пресс-службе Управления МВД по Тверской области. - Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.