В Твери на Петербургском шоссе иномарка врезалась в светофор

Машину занесло и она едва не снесла напрочь светофор. Фото: vk.com/uvideno_v_tveri

22 января в Твери автомобиль "Мазда" врезался в светофор. ДТП произошло на Петербургском шоссе, около восьмой гимназии (перекрёсток с Перекопским переулком).

Фото случившегося очевидцы опубликовали в группе "Увидено в Твери (Тверской области)". Как сообщили с места событий, авто двигалось в направлении от центра на выезд из города. Автомобиль занесло и развернуло на дороге, после чего машина врезалась в светофор, повредив его и напугав людей, ожидавших транспорта на остановке "3-я городская больница". Напомним, ранее сегодня занесло и развернуло на 360 градусов машину на трассе М-10 на выезде из Твери. Очевидцам удалось снять эпичное видео.