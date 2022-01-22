Границы 12 особо охраняемых природных территорий утверждены в Тверской области

Общая площадь новых охраняемых территорий - более 10,2 тысяч гектаров. Фото: Артем КИЛЬКИН

На заседании Правительства Тверской области утверждены границы ещё двенадцати особо охраняемых природных территорий регионального значения.

Это природные заказники и памятники природы общей площадью более 10,2 тысяч гектаров, располагающиеся в Андреапольском и Западнодвинском муниципальных округах, Бежецком, Бологовском, Зубцовском, Калязинском районах, Кашинском городском округе.

Работа по утверждению границ охраняемых природных территорий, их паспортов, а также создание новых таких территорий направлена на предупреждение и пресечение нарушений природоохранного законодательства в этих местах.

Особо охраняемые природные территории имеют научное, природоохранное, эколого-просветительское и рекреационное значение. На этих территориях запрещены все виды деятельности, которые могут привести к загрязнению: складирование ядохимикатов, минеральных удобрений, горюче-смазочных материалов, сброс сточных вод, складирование отходов, рубка леса (за исключением лесохозяйственных мероприятий).