Тонущего в ледяной воде рыбака спасли сотрудники ГИМС МЧС в Тверской области

Сотрудники ГИМС подоспели вовремя. Фото: ГУ МЧС по Тверской области.

Утром 22 января в акватории Мошковского залива Волги (в районе СНТ «Мошковский залив») Конаковского района спасатели вытащили из ледяной воды человека. Тонущего рыбака спасли сотрудники ГИМС (госинспекции по маломерным судам) МЧС России по Тверской области, которые патрулировали водные объекты.

Мужчину передали медикам. Остаётся надеяться, что с любителем зимней рыбалки всё будет хорошо. А в региональном главке МЧС напоминают, что во избежание происшествий с риском для жизни, на льду необходимо соблюдать простые правила безопасности:

- не рыбачить на тонком льду;

- не переходить водоёмы с целью сокращения пути;

- убеждаться в прочности льда, прежде чем выйти на него (условно безопасным для одного человека может считаться не подтаявший ровный лёд голубоватого цвета, толщиной не менее 10 см);

- помнить, что человек может погибнуть в холодной воде через 15-20 минут;

- не выезжать на лёд на транспортных средствах и не скапливаться толпой;

- не выходить на лёд в плохую погоду;

- регулярно проводить профилактические беседы с детьми и не оставлять их без присмотра у водоёмов.

В случае ЧС, звоните 101 или 112.