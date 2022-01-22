Видео эпичного автомобильного заноса с разворотом на выезде из Твери

Столкновения машины избежали каким-то чудом. Фото: стоп-кадр с видео Виталии Маркан.

Дорожное происшествие случилось в 10:11 утра 22 января на трассе М-10 - на выезде из Твери, недалеко от Мигаловского моста (в районе 177 км трассы). Видеорегистратор запечатлел эпичный занос с разворотом одной из движущихся в потоке машин.

Видео было опубликовано в группе "Тверь ВКонтакте". Автор ролика Виталия Маркан. Видео есть в распоряжении "КП"-Тверь", смотрите его ниже.

Машина, о которой идёт речь, появляется примерно на 31-й секунде. Авто резво едет вперёд по правой полосе, резко перестраивается на среднюю и уходит в серьёзный занос - машину разворачивает почти на 360 градусов. В процессе заноса автомобиль отбрасывает обратно на правую полосу, где он оказывается поперёк дороги прямо перед другой машиной. Каким то чудом столкновения не происходит.