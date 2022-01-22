Выставка художника, чья картина есть в коллекции Президента РФ, откроется в Твери

Главной темой и источником вдохновения для художника являются города. Фото: МБУ ДК «Затверецкий»

Выставка живописи члена союза художников РФ Александра Котова «Творчество без границ» откроется в ДК «Затверецкий» (Туполева,105) 1 февраля.

Картины Александра Котова хранятся в музее Серова, Тверской картинной галерее, музее Пушкина в Торжке, в Тверском государственном объединённом музее, выставочных залах Липецка и Ржева, в частных собраниях.

- Одну из работ для своей коллекции выбрал Президент РФ Владимир Путин, посетивший персональную выставку Александра Котова на Селигерском Молодёжном форуме в 2011 году, - рассказывают организаторы выставки.

Художник не только пишет, но и делится умениями с начинающими живописцами. Александр Котов преподавал в Тверском художественном колледже имени Венецианова, с 2021 года руководит студией изобразительного творчества «Дикобраз».

Про Александра Котова говорят, что в своём творчестве он хочет сделать повседневные мотивы глубокими, интересными и таинственными. Главная тема и источник вдохновения для него – город с его ритмами жизни и динамикой.

Откроется выставка 1 февраля, в 18:00. Вход на неё бесплатный и без возрастных ограничений.