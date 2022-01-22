Родина Лизы Чайкиной, Пеновский округ Тверской области празднует 80-летие освобождения от фашистов

Мемориал в Пено. Фото: ПТО

22 января Пеновский муниципальный округ, родина Героя Советского Союза Лизы Чайкиной, празднует 80-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

Пеновский район в течение нескольких месяцев находился в фашистской оккупации. На захваченной территории сопротивление врагу оказывали партизанские отряды. Здесь же, на своей родине, боролась с фашистами и героически погибла Лиза Чайкина.

Комсомолка похоронена в центра посёлка, в сквере. Там создан мемориал в честь красноармейцев и партизан, павших в борьбе с врагом за освобождение Пеновской земли. А на месте расстрела Лизы Чайкиной, у озера Волго, возвышается памятная стела. Есть в Пено и музей имени своей героической землячки.

Ещё один мемориальный комплекс в Пеновском округе построен на месте полностью уничтоженной фашистами во время их отступления в январе 1942 года деревни Ксты. Мемориал был отреставрирован в 2018 году.

Жителей Пеновского округа с памятной датой поздравил губернатор Игорь Руденя. «Война принесла на вашу землю тяжелейшие утраты. В народной памяти будут вечно жить имя и подвиг Героя Советского Союза, отважной партизанки Лизы Чайкиной. Не утихнет скорбь о сожженной деревне Ксты. Январь 1942 года стал началом новой, мирной жизни. Силами стариков, женщин, детей шло восстановление хозяйства, налаживался быт. На долгие годы вперед был заложен фундамент развития района. Сегодня жители продолжают традиции патриотизма и трудолюбия», – говорится в поздравлении от главы региона.