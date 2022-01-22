Шесть тверских медиков награждены премией "Врач с большой буквы" за постковидную реабилитацию

Награждал коллег министр здравоохранения региона. Фото: Минздрав Тверской области.

21 января в Министерстве здравоохранения Тверской области наградили врачей - лауреатов ежегодной экспертной премии «Врач с большой буквы», учреждённой одной страховой компанией.

Учреждена премия была в прошлом году. Тогда её лауреатами стали медики, работающие в «красной зоне». В этот раз было принято решение наградить врачей первичного звена, тех, кто борется с последствиями коронавируса - проводит постковидную реабилитацию пациентов.

Каждого номинанта оценивали по 16 критериям - количеству проведённых углублённых диспансеризаций, показателям экспертизы качества их работа, результатам реабилитации и другим. Из 18 претендентов шестеро стали номинантами премии. Это:

- Заведующая терапевтическим отделением, врач-терапевт поликлиники № 1 клинической больницы «РЖД-Медицина» Татьяна Клишева.

- Врач-терапевт терапевтического отделения поликлиники № 1 клинической больницы «РЖД-Медицина» Анастасия Акопян.

- Врач общей практики поликлиники №1 городской больницы №7 Ольга Попова.

- Участковый врач-терапевт Ржевской ЦРБ Вера Кульнева.

- Участковый терапевт Оленинской ЦРБ Ольга Русакова.

- Врач общей практики Зубцовской ЦРБ Елена Горячева.

Все они получили дипломы и памятные подарки. Награждая коллег, министр здравоохранения Тверской области Сергей Козлов отметил:

- COVID-19 – очень коварная болезнь и часто отрицательным ПЦР-тестом она не заканчивается. Поэтому важно не только лечить пациентов в острой фазе заболевания, но и помогать тем, кто столкнулся с его тяжелейшими последствиями. В этом году Правительство РФ запустило программу углублённой диспансеризации. Её цель — помочь людям справиться с последствиями COVID-19. И основная нагрузка по выявлению рисков и осложнений у таких пациентов лежит на врачах первичного звена.