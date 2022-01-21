На вокзале в Вышнем Волочке с крупной партией наркотиков задержали жителя Тверской области

Возбуждено уголовное дело Фото: Олег ЗОЛОТО

Сотрудниками транспортной полиции по подозрению в незаконном обороте наркотиков в районе железнодорожного перехода станции Вышний Волочек был задержан 31- летний ранее судимый житель Тверской области.

При досмотре в манжете рукава куртки подозреваемого были обнаружены и изъяты два свертка из полимерной пленки с веществом массой 1,73 грамма.

Со слов злоумышленника, наркотическое средство он приобрел бесконтактным способом через тайник-закладку для личного употребления.

В отношении задержанного отделением дознания ЛО МВД России на станции Тверь возбуждено уголовное дело по ч. 1 статьи 228 УК РФ. Ведется следствие.