Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
-6°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия21 января 2022 17:03

На вокзале в Вышнем Волочке с крупной партией наркотиков задержали жителя Тверской области

Вещество он забрал в тайнике-закладке
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Возбуждено уголовное дело

Возбуждено уголовное дело

Фото: Олег ЗОЛОТО

Сотрудниками транспортной полиции по подозрению в незаконном обороте наркотиков в районе железнодорожного перехода станции Вышний Волочек был задержан 31- летний ранее судимый житель Тверской области.

При досмотре в манжете рукава куртки подозреваемого были обнаружены и изъяты два свертка из полимерной пленки с веществом массой 1,73 грамма.

Со слов злоумышленника, наркотическое средство он приобрел бесконтактным способом через тайник-закладку для личного употребления.

В отношении задержанного отделением дознания ЛО МВД России на станции Тверь возбуждено уголовное дело по ч. 1 статьи 228 УК РФ. Ведется следствие.