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Общество21 января 2022 15:32

В Тверской области собака покусала детей на улице

Мать подала в суд на владельца животного
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области собака покусала детей

В Тверской области собака покусала детей

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Инцидент произошел в сентябре 2021 года в Кашине. Во время прогулки на несовершеннолетних детей напала собака, которая гуляла с хозяйкой и бегала без присмотра.

- В результате длительного нападения животного дети получили травмы в виде множественных укушенных ран шеи, туловища и конечностей, дети испытали физическую боль и страх за свою жизнь и здоровье, - сообщается на сайте Кашинского межрайонного суда.

Мать детей подала исковое заявление на владельца собаки, требуя компенсацию морального и физического вреда.

Женщина сообщила, что дети боятся животных, боятся выходить на улицу, испытывают тревожное, фобическое расстройство. Истец просит взыскать с ответчика 300 000 рублей.

В настоящее время решается вопрос о принятии искового заявления к производству суда.