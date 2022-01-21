В Тверской области собака покусала детей на улице

В Тверской области собака покусала детей Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Инцидент произошел в сентябре 2021 года в Кашине. Во время прогулки на несовершеннолетних детей напала собака, которая гуляла с хозяйкой и бегала без присмотра.

- В результате длительного нападения животного дети получили травмы в виде множественных укушенных ран шеи, туловища и конечностей, дети испытали физическую боль и страх за свою жизнь и здоровье, - сообщается на сайте Кашинского межрайонного суда.

Мать детей подала исковое заявление на владельца собаки, требуя компенсацию морального и физического вреда.

Женщина сообщила, что дети боятся животных, боятся выходить на улицу, испытывают тревожное, фобическое расстройство. Истец просит взыскать с ответчика 300 000 рублей.

В настоящее время решается вопрос о принятии искового заявления к производству суда.