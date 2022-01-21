Не каждый "ипэшник" в Тверской области может позволить себе нанять работников

У ипэшников Тверской области работают 24,9 тыс. наёмных работников. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Тверской области в сфере индивидуальной предпринимательской деятельности заняты около 43,6 тыс. человек. Статистикой по итогам первых оперативных выводов экономической переписи малого бизнеса (она состоялась весной 2021 года), поделился Тверьстат.

17,4 тыс. человек в Тверской области - сами являются "ипэшниками". У них работают 24,9 тыс. наёмных работников. Нанять сотрудников позволить себе может не каждый - работники трудоустроены только в 29% от всех ИП.

0,1 тыс. человек являются партнёрами ИП и 1,2 тыс. человек - это члены семей предпринимателей, помогающие им в хозяйственной деятельности.