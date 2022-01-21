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Общество21 января 2022 14:51

Не каждый "ипэшник" в Тверской области может позволить себе нанять работников

В регионе зарегистрировано 17,4 тысяч ИП
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
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У ипэшников Тверской области работают 24,9 тыс. наёмных работников.

У ипэшников Тверской области работают 24,9 тыс. наёмных работников.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Тверской области в сфере индивидуальной предпринимательской деятельности заняты около 43,6 тыс. человек. Статистикой по итогам первых оперативных выводов экономической переписи малого бизнеса (она состоялась весной 2021 года), поделился Тверьстат.

17,4 тыс. человек в Тверской области - сами являются "ипэшниками". У них работают 24,9 тыс. наёмных работников. Нанять сотрудников позволить себе может не каждый - работники трудоустроены только в 29% от всех ИП.

0,1 тыс. человек являются партнёрами ИП и 1,2 тыс. человек - это члены семей предпринимателей, помогающие им в хозяйственной деятельности.

Графика: Тверьстат

Графика: Тверьстат