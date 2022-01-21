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Общество21 января 2022 14:21

Госавтоинспекция проверит водителей на трезвость в Тверской области

Рейд пройдет в выходные
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Госавтоинспекция проверит водителей на трезвость Фото: УГИБДД России по Тверской области

Госавтоинспекция проверит водителей на трезвость Фото: УГИБДД России по Тверской области

В Тверской области Госавтоинспекция проведет профилактическое мероприятие "Контроль трезвости". Рейд состоится с 21 по 23 января.

На дорогах Верхневолжья инспекторы проверят водителей на состояние алкогольного или наркотического опьянения.

Госавтоинспекция Тверской области призывает жителей сообщать информацию о водителях,которые ведут себя на дороге неадекватно и могут находиться в состоянии опьянения. Информацию необходимо сообщать по телефонам дежурной части: "02" или "102".