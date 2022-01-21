Овощи и фрукты в Ржеве не прошли карантинный контроль

Овощи и фрукты не прошли контроль Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Сотрудники отдела фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям провели надзорно мероприятие Ржеве Тверской области.

В ходе рейда в двух случаях был выявлен риск возможного распространения карантинных вредных организмов с подкарантинной продукцией (хурма, гранаты, страна происхождения Азербайджанская Республика; яблоки, страна происхождения Республика Молдова; виноград, страны происхождения: Республика Молдова, Республика Узбекистан; мандарины, страны происхождения: Абхазия, Марокко), не прошедшей в полной мере фитосанитарный карантинный контроль.

Нарушители привлечены к административной ответственности.