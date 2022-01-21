15 700 вакансий предлагают работодатели Тверской области

Уровень безработицы за последний месяц не изменился. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На различные предприятия Тверской области в настоящий момент требуются инженеры-технологи, конструкторы, слесари, сварщики, электрики, токари, механики, другие рабочие специалисты. В системе здравоохранения есть вакансии для врачей общей практики, медсестёр и санитарок. Требуются также учителя и воспитатели, водители, машинисты.

Всего работодатели Тверской области предлагают 15 700 вакансий. В декабре 2021-го – январе 2022 года при поддержке службы занятости Тверской области работу нашли более 19 тысяч человек и к профобучению приступили 1548 человек. 80 тверичан зарегистрировали собственное дело.

Отметим также, что по данным на январь 2022 года, уровень регистрируемой безработицы в регионе по сравнению с предыдущим месяцем не изменился и составил 0,6%.