Спасо-Преображенский собор в Твери не будут ограждать

На совещании, во главе стола - губернатор Игорь Руденя и митрополит Тверской и Кашинский Амвросий. Фото: ПТО

21 января губернатор Игорь Руденя и митрополит Тверской и Кашинский Амвросий провели рабочую встречу по дальнейшему воссозданию Спасо-Преображенского кафедрального собора в Твери.

На территории храма продолжаются строительные работы. При этом сегодня, 21 января, вдоль тротуаров рядом с собором спилили деревья в ходе подготовки к возведению колокольни.

На встрече губернатора, митрополита, а также причастных к делу воссоздания святыни общественных и бизнес-деятелей как раз обсуждались варианты обустройства вокруг храма.

В том числе речь шла о наружном и уличном освещения, мощении площади перед собором гранитной плиткой, установки малых архитектурных форм.

Как уточнила пресс-служба областного правительства, вокруг собора не предполагается строительство ограждения.

Работы по благоустройству начнутся при наступлении благоприятных погодных условий.

Также обсуждался вопрос об экспонатах для музея собора.

СПРАВКА КП

Возрождение Спасо-Преображенского собора на историческом месте началось в 2014 году на пожертвования при участии благотворительного фонда «Собор».

5 декабря 2018 года, в день празднования 700-летия подвига святого благоверного князя Михаила Тверского, в восстанавливаемом храме прошла первая Божественная литургия.

Первый Спасо-Преображенский собор был заложен в 1285 году князем Михаилом Ярославичем и первым тверским епископом Симеоном в сердце города - центре Тверского кремля.

В годы польско-литовского нашествия в начале XVII века древний Спас был разобран, а на его месте из старицкого камня был отстроен новый, второй Спасо-Преображенский Собор.

В 1934-м советские власти начали последовательно уничтожать храм. Он был взорван в ночь с 3 на 4 апреля 1935 года.