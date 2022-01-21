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Происшествия21 января 2022 12:33

Пожилая женщина погибла при пожаре в жилом доме в Тверской области

Следователи проводят проверку
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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При пожаре погибла пожилая женщина Фото: СУ СК РФ по Тверской области

При пожаре погибла пожилая женщина Фото: СУ СК РФ по Тверской области

ЧП произошло в ночь на 21 января в поселке Ранцево Кувшиновского района Тверской области. Тело женщины 1935 года рождения было обнаружено в ходе тушения пожара в жилом доме. Информацию передали в следственный комитет.

По данному факту Торжокским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка.

Следователем СК с участием эксперта МВД проведен осмотр места происшествия. Для установления точных причин возгорания и гибели женщины назначено проведение пожарно-технической и судебно-медицинской экспертиз. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.