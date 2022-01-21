В центре Твери спилили деревья для строительства колокольни Спасо-Преображенского собора

На Советской спилили деревья Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

В Твери на улице Советской началось строительство колокольни Спасо-Преображенского собора. Для выполнения работ 21 января вдоль тротуаров спилили деревья. Об этом "КП"-Тверь" рассказали очевицы.

В настоящее время проход по тротуару закрыт для пешеходов, работает спецтехника. Стройплощадка огорожена забором из профлиста и металлической сеткой.

Напомним, возрождение Спасо-Преображенского собора в Твери началось в 2014 году. 5 декабря 2018 года, в день празднования 700-летия подвига святого благоверного князя Михаила Тверского, в строящемся Спасо-Преображенском соборе Твери прошла первая Божественная литургия.

В настоящее время работы в храме продолжаются.