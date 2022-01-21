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Общество21 января 2022 12:24

В центре Твери спилили деревья для строительства колокольни Спасо-Преображенского собора

Работы ведутся на улице Советской
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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На Советской спилили деревья

На Советской спилили деревья

Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

В Твери на улице Советской началось строительство колокольни Спасо-Преображенского собора. Для выполнения работ 21 января вдоль тротуаров спилили деревья. Об этом "КП"-Тверь" рассказали очевицы.

В настоящее время проход по тротуару закрыт для пешеходов, работает спецтехника. Стройплощадка огорожена забором из профлиста и металлической сеткой.

Напомним, возрождение Спасо-Преображенского собора в Твери началось в 2014 году. 5 декабря 2018 года, в день празднования 700-летия подвига святого благоверного князя Михаила Тверского, в строящемся Спасо-Преображенском соборе Твери прошла первая Божественная литургия.

В настоящее время работы в храме продолжаются.

Площадка огорожена забором

Площадка огорожена забором

Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА