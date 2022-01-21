В Тверской области 22 педагога получили компенсации за работу в школах сел и малых городов

В регионе реализуется программа «Земский учитель». Фото: Алексей АНДРЕЕВ

Пресс-служба областного правительства сообщила, что в регионе в 2020-2021 годах выплаты по программе «Земский учитель» получили 22 педагога, переехавшие на работу в школы сельской местности и малых городов. Под последнее определение у нас подпадают абсолютное большинство райцентров.

В этом году поддержка по программе предусмотрена еще девяти таким учителям.

Учителя-участники программы – из школ Зубцова, Торжка, Вышнего Волочка, Кашина, Кимр, Конаково, Осташкова, Кувшиново, Сандово, Селижаровского и Вышневолоцкого муниципальных округов, Конаковского, Сонковского, Калининского, Зубцовского и Кимрского районов. Это преподаватели русского языка и литературы, математики, истории и обществознания, химии, биологии, физической культуры, ОБЖ и начальных классов.

По мнению губернатора Игоря Рудени, обеспечение сельских школ и школ в небольших городах учителями - важный фактор комплексного развития таких территорий.

центров.