Два района Тверской области отмечают 80-летие освобождения от немецких оккупантов

Вечная память и слава советским солдатам, сражавшимся с фашистами. Фото: архив "КП"

21 января - официальная дата освобождения в 1942 году Торопецкого и Западнодвинского районов от войск нацистской Германии. Поздравление жителям муниципалитетов направил губернатор Игорь Руденя.

Глава региона отметил, что героизм советских воинов и партизанов, сражавшихся за освобождение обоих районов от фашистов никогда не будет забыт.

Немцы были в Торопце с августа 1941 года по январь 1942-го. Все это время в торопецком крае действовало мощное партизанское сопротивление. Там располагались штабы калининских, белорусских и латышских партизан.

В начале 1942 году был нанесен удар по системе снабжения гитлеровских войск, скованы возможности железнодорожного перемещения захватчиков.

Западнодвинский район находился в оккупации почти пять месяцев. Многие здания в городе были разрушены, сожжены целые деревни. Погибли сотни мирных жителей, более полутора тысяч семей остались без крова.

Во время оккупации западнодвинцы создали партизанский отряд, который вел подрывную работу против захватчиков.

21 января 1942 года войска Северо-Западного фронта в ходе Торопецко-Холмской наступательной операции освободили территорию района.