В Тверской области заблокировали сайты по продаже поддельных справок о вакцинации

Сайты заблокированы по решению суда Фото: архив "КП"

Прокуратурой Молоковского района в ходе мониторинга сети Интернет выявлены десять страниц с информацией о возможности незаконного приобретения фиктивных справок о прохождении вакцинации, сертификата о профилактических прививках, медотводе от прививок.

Доступ на страницы не требовал предварительной регистрации и пароля, ознакомиться с содержанием данных страниц и скопировать информацию в электронном формате мог любой пользователь.

Прокурором района направлено в суд административное исковое заявление о признании указанной информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации. Заявление рассмотрено и удовлетворено, решение суда обращено к немедленному исполнению.