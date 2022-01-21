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Общество21 января 2022 10:21

В Тверской области заблокировали сайты по продаже поддельных справок о вакцинации

Нарушения выявила прокуратура
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Сайты заблокированы по решению суда Фото: архив "КП"

Сайты заблокированы по решению суда Фото: архив "КП"

Прокуратурой Молоковского района в ходе мониторинга сети Интернет выявлены десять страниц с информацией о возможности незаконного приобретения фиктивных справок о прохождении вакцинации, сертификата о профилактических прививках, медотводе от прививок.

Доступ на страницы не требовал предварительной регистрации и пароля, ознакомиться с содержанием данных страниц и скопировать информацию в электронном формате мог любой пользователь.

Прокурором района направлено в суд административное исковое заявление о признании указанной информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации. Заявление рассмотрено и удовлетворено, решение суда обращено к немедленному исполнению.