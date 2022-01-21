Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
-6°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Спорт21 января 2022 10:03

Всемирный день снега в Твери отметят лыжными соревнованиями

Гонка состоится в Чуприяновке
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Твери пройдут лыжные соревнования

В Твери пройдут лыжные соревнования

Фото: Дарья ЮДИНА

22 и 23 января на лыжной базе МБУ СШОР "Тверь" на станции Чуприяновка, улица Лесная, 1а, состоится лыжная гонка, посвященная Всемирному дню снега.

Принять участие в соревнованиях могут не только профессиональные спортсмены, но и любители лыжного спорта. Возраст участников от 10 до 70 и старше лет. Заезды будут проводиться по возрасным группам.

Начало соревнований в 11:00. 22 января - классический стиль, 23 января - свободный стиль. Необходима предварительная регистрация.