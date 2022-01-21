Всемирный день снега в Твери отметят лыжными соревнованиями

В Твери пройдут лыжные соревнования Фото: Дарья ЮДИНА

22 и 23 января на лыжной базе МБУ СШОР "Тверь" на станции Чуприяновка, улица Лесная, 1а, состоится лыжная гонка, посвященная Всемирному дню снега.

Принять участие в соревнованиях могут не только профессиональные спортсмены, но и любители лыжного спорта. Возраст участников от 10 до 70 и старше лет. Заезды будут проводиться по возрасным группам.

Начало соревнований в 11:00. 22 января - классический стиль, 23 января - свободный стиль. Необходима предварительная регистрация.