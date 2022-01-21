Работы по устранению повреждения газопровода в Мамулино в Твери завершены в ночь на 21 января

Авария на газопроводе Фото ТИА/Евгения Соловьева

В Твери в микрорайоне Мамулино завершены восстановительные работы на поврежденном газопроводе. Газоснабжение восстановлено около часа ночи 21 января.

Теплоснабжение потребителей в Мамулино осуществляется в штатном режиме. В ходе проведения работ ситуация находилась на контроле губернатора Игоря Рудени.

Напомним, ЧП произошло вечером 20 января. При проведении земляных работ строительной компанией был поврежден газопровод в микрорайоне Мамулино. Спецслужбы перекрыли часть Волоколамского шоссе в Твери, на участке пересечения Волоколамского шоссе и улицы Оснабрюкской. Жители Мамулино на несколько часов остались без отопления.