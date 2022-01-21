Руководитель предприятия осужден за дачу взятки Фото: Анастасия Осипова

В Тверской области организации оштрафованы за коррупционное преступление на 1,5 млн рублей.

Установлено, что фактический владелец двух компаний предложил сотруднику Тверского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации 30 тыс. рублей за принятие по государственным контрактам продукции ненадлежащего качества, предназначенной для лиц с ограниченными возможностями.

Работник от предложения отказалась и сообщила об этом руководству и в правоохранительные органы.

Прокуратура возбудила в отношении коммерческих организаций дела об административных правонарушениях, предприятия оштрафованы на 1 млн и 500 тыс рублей соответственно.

Руководитель коммерческой организации осужден за дачу взятки и оштрафован за 400 тыс. рублей.

Постановления не вступили в законную силу.