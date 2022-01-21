Работодатели в Тверской области предлагают жителям 15700 свободных вакансий

Через службы занятости работу нашил более 19 000 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

Работодатели Тверской области предлагают жителям 15 700 вакансий для трудоустройства. Повышенный спрос имеется на рабочие профессии, инженерные и медицинские специальности.

На производства требуются инженеры-технологи и конструкторы, слесари, сварщики, электрики, токари, механики и другие специалисты. В здравоохранении – врачи общей практики, средний и младший медперсонал. В образовании – учителя и воспитатели, в сфере транспорта – водители, машинисты.

В декабре 2021-го – январе 2022 года в Тверской области через службы занятости работу нашил более 19 000 человек. К профобучению приступили 1548 человек. Собственное дело зарегистрировали 80 жителей.

По данным на январь 2022 года, уровень регистрируемой безработицы в регионе по сравнению с предыдущим месяцем не изменился и составил 0,6%.