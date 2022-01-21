В Твери из-за крупной аварии на газопроводе было перекрыто Волоколамское шоссе и отключено отопление в Мамулино-2

В Твери устраняют последствия крупной аварии на магистральном газопроводе. Фото: ТИА/Евгения Соловьева

Вечером 20 января спецслужбы перекрыли часть Волоколамского шоссе в Твери, на участке пересечения Волоколамского шоссе и улицы Оснабрюкской. Первая информация об этом появилась около 20 часов от очевидцев с соцсетях. Позже стало известно, что жители окрестных домов пожаловались на сильный запах газа, оказалось, что при проведении земляных работ строительной компанией был поврежден газопровод в микрорайоне Мамулино.

По сигналу тревоги на место прибыли спецслужбы. Над устранением аварии специалисты работают уже несколько часов. По сообщению пресс-службы правительства региона, губернатор Игорь Руденя оповещён о данном ЧП, ситуация у него на контроле.

В процессе устранения аварии в высотках Мамулино-2 до 23 часов было отключено отопление. Сейчас идёт подача тепла.

«Планируется в течение нескольких часов провести переподключение котельной и восстановить подачу тепла в штатном режиме», — сообщили в официальном сообщении коммунальные службы.

Движение по Волоколамскому шоссе к 23 часам было восстановлено.

«Котельную в Мамулино перезапустили в работу, в ближайшее время будут восстановлены штатные параметры подачи тепла,» - сообщили ближе к полуночи представители коммунальных служб города.