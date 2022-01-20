Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
-6°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия20 января 2022 15:34

В Торжке Тверской области директора предприятий похитили 4 миллиона рублей, выделенные на ремонт дорог

Уголовное дело направлено в суд
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Уголовное дело направлено в суд

Уголовное дело направлено в суд

Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Тверской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывших и.о. директора ГУП «Торжокское ДРСУ» и его заместителя, а также директора ООО «Тверская Мостостроительная Компания». Фигуранты обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 5 ст. 33 ч. 4 ст. 159 УК РФ, пп. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, п. «б» ч.4 ст. 291 УК РФ (мошенничество, пособничество в совершении мошенничества), получение должностным лицом взятки, дача взятки).

Следствием установлено, что в период с июня 2018 по январь 2019 года руководители ДРСУ получили от директора ООО взятку в сумме более 390 тысяч рублей от общей суммы взятки 1 миллион рублей за подписание договора субподряда с коммерческой организацией.

Также в указанный период времени директор ООО при пособничестве должностных лиц ДРСУ совершил хищение из бюджета более 2 миллионов 700 тысяч рублей, выделенных на ремонт дорог в Торжке. А руководители ДРСУ, в свою очередь, похитили более 1 миллиона 300 тысяч рублей, выделенных на ремонт дорог по муниципальному контракту.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.