В Торжке Тверской области директора предприятий похитили 4 миллиона рублей, выделенные на ремонт дорог

Уголовное дело направлено в суд Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Тверской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывших и.о. директора ГУП «Торжокское ДРСУ» и его заместителя, а также директора ООО «Тверская Мостостроительная Компания». Фигуранты обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 5 ст. 33 ч. 4 ст. 159 УК РФ, пп. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, п. «б» ч.4 ст. 291 УК РФ (мошенничество, пособничество в совершении мошенничества), получение должностным лицом взятки, дача взятки).

Следствием установлено, что в период с июня 2018 по январь 2019 года руководители ДРСУ получили от директора ООО взятку в сумме более 390 тысяч рублей от общей суммы взятки 1 миллион рублей за подписание договора субподряда с коммерческой организацией.

Также в указанный период времени директор ООО при пособничестве должностных лиц ДРСУ совершил хищение из бюджета более 2 миллионов 700 тысяч рублей, выделенных на ремонт дорог в Торжке. А руководители ДРСУ, в свою очередь, похитили более 1 миллиона 300 тысяч рублей, выделенных на ремонт дорог по муниципальному контракту.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.