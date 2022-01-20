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Происшествия20 января 2022 15:11

В Тверской области лось попал под пассажирский поезд

Животное погибло
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Лось выбежал из леса под колеса поезда Фото: архив "КП"

Лось выбежал из леса под колеса поезда Фото: архив "КП"

ЧП произошло 18 января в 9:30 утра на перегоне станций Мста - Удомля в Тверской области. На участке железной дороги лось попал под пассажирский поезд сообщением "Самара-Санкт-Петербург".

Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Животное погибло.

Как сообщили в Управлении на транспорте МВД России по Северо-западному федеральному округу, происшествие не повлияло на график движения поездов на данном участке железной дороги. Информация по факту гибели животного передана в территориальное управление охотничьего хозяйства.