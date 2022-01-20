Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
-6°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия20 января 2022 15:03

Электромонтер погиб при выполнении работ на предприятии в Тверской области

Проверку провела трудовая инспекция
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Электромонтер погиб при выполнении работ в Тверской области

Электромонтер погиб при выполнении работ в Тверской области

Фото: Мария ЛЕНЦ

Государственная инспекция труда в Тверской области завершила расследование несчастного случая, который произошел на ОАО «ЖКХ Редкино». Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования был смертельно травмирован электротоком при выполнении профилактических работ по техническому обслуживанию трансформаторной подстанции в котельной.

- Основной причиной произошедшего несчастного случая стала неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в невыполнении технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работ в электроустановках при подготовке рабочего места для выполнения работ со снятием напряжения, - сообщили в трудовой инспекции.

За нарушение трудового законодательства в сфере охраны труда виновные лица будут привлечены к административной ответственности.

Материалы расследования несчастного случая направлены в правоохранительные органы.