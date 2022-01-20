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Общество20 января 2022 14:47

В Тверской области пособия семьям с детьми должны перечислить до 26 января

Всего в январе назначено около 36 тысяч выплат
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
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Самая востребованная выплата в регионе - пособие на детей от трёх до семи лет.

Самая востребованная выплата в регионе - пособие на детей от трёх до семи лет.

Фото: Алексей ФОКИН

Все пособия семьям с детьми, находящиеся в ведении Центра выплат «Тверская семья», будут перечислены с 20 по 26 января. Об этом сообщили в Правительстве региона.

Всего в январе в Тверской области назначено порядка 36 тысяч различных «детских» выплат. Самая востребованная - ежемесячная выплата на детей от трёх до семи лет. По состоянию на январь её получают родители 13 531 ребёнка.

Напомним, Центр выплат «Тверская семья» также перечисляет: ежемесячные выплаты при рождении первого и третьего ребенка, региональный маткапитал, помощь молодым семьям в погашении ипотеки, ежемесячное государственное пособие на ребёнка, выплаты беременным женщинам на обеспечение полноценным питанием и на проезд из сельской местности до центральных районных больниц.

Вся информация о мерах поддержки семей с детьми представлена на сайте Министерства демографической и семейной политики Тверской области.